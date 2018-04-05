Пожароопасный сезон начался в Калининградской области

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Калининград, 5 апреля. Власти Калининградской области объявили о начале пожароопасного сезона в регионе.

Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на слова министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Олега Ступина.

«Ведомство вместе с МЧС и правоохранительными органами намерено предпринимать жёсткие административные меры к собственникам земельных участков и другим лицам, по вине которых в лесах региона возникли пожары», — передает пресс-служба правительства слова подчеркнул Олега Ступина.

Отметим, что за нарушение требований пожарной безопасности грозит штраф от одной тысячи до полутора, для должностных лиц — от шести тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

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