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Пожароопасный сезон начался в Калининградской области
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    Пожароопасный сезон начался в Калининградской области

    17:13  5 Апреля 2018  /обновлено: 17:14  05 Апреля 2018
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    Пожароопасный сезон начался в Калининградской области

    Калининград, 5 апреля. Власти Калининградской области объявили о начале пожароопасного сезона в регионе.

    Соответствующую информацию передает «Клопс» со ссылкой на слова министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Олега Ступина.

    «Ведомство вместе с МЧС и правоохранительными органами намерено предпринимать жёсткие административные меры к собственникам земельных участков и другим лицам, по вине которых в лесах региона возникли пожары», — передает пресс-служба правительства слова подчеркнул Олега Ступина.

    Отметим, что за нарушение требований пожарной безопасности грозит штраф от одной тысячи до полутора, для должностных лиц — от шести тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #калининград
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