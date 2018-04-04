Движение транспорта ограничат в центре Калининграда

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Калининград, 4 апреля. Движение транспорта ограничат на улице Профессора Баранова в Калининграде из-за работ по благоустройству территории.

Как передает издание «РБК Калининград», временное ограничение движения на улице Профессора Баранова от улицы Горького до улицы Партизанской введут по просьбе благотворительного фонда «Благоустройство» с 13 апреля до 1 июня.

Компания планирует до начала работ по благоустройству установить ограждения и дорожные знаки. Автомобилистов просят заблаговременно планировать свой маршрут с учетом указанных ограничений.

Напомним, смотровую площадку с видом на Преголю и стадион Чемпионата мира по футболу 2018 года построили на острове в Калининграде.

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