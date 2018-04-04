Смотровую площадку с видом на стадион ЧМ-2018 построили в Калининграде

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Калининград, 4 апреля. Смотровую площадку с видом на Преголю и стадион Чемпионата мира по футболу 2018 года построили на острове в Калининграде.

Как передает «Клопс» со ссылкой на данные, полученные на сайте регионального правительства, оборудовали смотровую площадку шириной от пяти до семи с половиной метра с видом на Преголю и стадион «Калининград» оборудовали на правом берегу Старой Преголи между Высоким мостом и Парадной набережной. В правительстве отметили:

«Данная территория фактически является продолжением Парадной набережной, на которой уже обустроены автомобильная дорога, пешеходная и велосипедная дорожки. Вся протяжённость Парадной набережной составляет более 800 метров».

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