Тело пропавшего рыбака обнаружили в Куршском заливе

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Калининград, 1 апреля. Тело пропавшего пенсионера обнаружили в Куршском заливе в километре от берега в Калининградской области.

Как передает «Новый Калининград» со ссылкой на экстренные службы региона, сотрудники МЧС обнаружили тело 67-летнего рыбака, который пропал 26 марта.

Спасатели обнаружили тело пропавшего пожилого мужчины в воскресенье, 1 апреля, в километре от берега в Куршском заливе.

Напомним, об исчезновении рыбака стало известно, когда спасатели искали семерых рыбаков, которым нужна была помощь сотрудников МЧС из-за разлома, отрезавшего их от берега, в Полесском районе.

Ранее сообщалось о том, что в субботу, 31 марта, стартовали работы по реконструкции Центрального продовольственного рынка со стороны улицы Горького.

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