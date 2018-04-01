В Калининграде началась реконструкция центрального рынка

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Калининград, 1 апреля. Реконструкция Центрального рынка в Калининграде стартовала сегодня.

Как передает портал «Новый Калининград», в субботу, 31 марта, стартовали работы по реконструкции Центрального продовольственного рынка со стороны улицы Горького. Строительные леса и ограждения появились на территории рынка, строители приступили к работам.

Отметим агентство по архитектуре и градостроению дало разрешение на проведение реконструкции рынка. Об этом стало известно 26 марта. Разрешение, выданное на «реконструкцию зданий Центрального рынка с расширением торговых и офисных площадей» будет действовать до 14 февраля 2019 года.

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