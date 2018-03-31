Спасатели в Калининграде получили новые пожарные машины к ЧМ-2018

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Калининград, 31 марта. Три новые пожарные машины получили спасатели в Калининграде.

Как сообщает портал Калининград.Ru, федеральное министерство чрезвычайных ситуаций передало калининградским спасателям три новые пожарные машины, которые будут числиться на балансе пожарной части №3 на улице Дзержинского.

Новые машины на базе грузовиков ISUZU, Iveco и КамАЗ были представлены на смотре областных сил по предупреждению и ликвидации ЧС в пятницу, 30 марта. Вице-премьер правительства Калининградской области Максим Федосеев отметил:

«Последнее время поддержка в адрес Калининградской области со стороны МЧС достаточно серьёзная. К чемпионату просто беспрецедентное количество техники было завезено в регион и освоено пожарными».

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