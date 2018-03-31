СМИ сообщили о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде

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Калининград, 31 марта. Более 752 миллионов рублей похитили при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу в Калининграде, передает «Коммерсант» со ссылкой данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

Оперативно-следственные группы провели обыск в коммерческих структурах владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, дочерняя компания которого являлась подрядчиком, осуществляющим первые этапы строительства стадиона.

Директора компании и еще нескольких человек доставили в следственный департамент МВД для проведения опроса. В настоящее время решается вопрос о направлении ходатайства в суд об арестах задержанных, сообщает «Коммерсант». Источник ФАН подтвердил информацию.

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