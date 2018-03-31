Жителю Калининградской области грозит до десяти лет за хранение наркотиков

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Калининград, 31 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Калининградской области по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере.

Соответствующую информацию передает «Новый Калининград.Ru» со ссылкой на данные, полученные в пятницу, 30 марта, в пресс-службе регионального УМВД.

Жителя Советска, 28-летнего мужчину, задержали по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере: у местного жителя обнаружили два свертка с наркотическими препаратами.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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