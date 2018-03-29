Пожар произошел в учебном классе сварщиков на калининградском заводе «Янтарь»

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Калининград, 29 марта. Пожар произошел в учебном классе сварщиков на заводе «Янтарь» в Калининграде. Происшествие случилось вечером в среду, 28 марта.

Сообщение о возгорании в учебном классе поступило на пульт дежурного в 19.18 в среду, 28 марта. Специалисты незамедлительно выехали на место происшествия. Для ликвидации пожара задействовали 17 специалистов пожарно-спасательного подразделения, они использовали четыре единицы техники.

Как стало известно, в результате пожара на втором этаже в учебном помещении сгорели шкаф и деревянная перегородка на площади 20 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области. При пожаре в здании завода никто не пострадал.

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