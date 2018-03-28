Временную платформу для пригородных поездов оборудуют в Калининграде

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Калининград, 28 марта. Платформа для пригородных поездов появится на улице Брусничной в Калининграде.

Соответствующую информацию передают «Аргументы и факты» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе КЖД. Планируется, что длина платформы составит 30 метров, позже здесь будут останавливаться поезда, следующие до Балтийска.

Также отметим, что дополнительная пассажирская платформа появится на станции Гурьевск-Новый.

Напомним, парковку автомобильного транспорта ограничат с 28 марта в районе дома №1 на Аллее Смелых, там установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и «Зона действия».

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