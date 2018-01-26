Губернатор Калининградской области поручил повысить МРОТ в регионе

Калининград, 26 января. В Калининградской области могут повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе до 11,5 тысяч рублей. Соответствующее предложение прозвучало на оперативном совещании в региональном правительстве.

По словам губернатора Антона Алиханова, минимальный размер стоило бы довести до планки в 12 тысяч рублей.

В свою очередь, было принято решение начать переговоры с работодателями о повышении МРОТ до 11,5 тысяч рублей, поскольку появились возражения о том, что данные действия вызовут негативную реакцию бизнеса.

Как пояснил вице-премьер Илья Баринов, по мнению предпринимателей, любое повышение МРОТ нагружает бизнес, так как с каждого рубля платится 39 копеек налога.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

