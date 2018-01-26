Селекционно-генетический центр появится в Калининградской области по указу Путина

Калининград, 26 января. В соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина в Калининградской области создадут селекционно-генетический центр в сфере молочного скотоводства.

Совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта, направленного на создание центра племенного дела в молочном скотоводстве на территории Калининградской области ранее состоялось в Москве под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.

Необходимость в высокопродуктивном поголовье животных для комплектования дополнительных производственных мощностей в связи с интенсивным строительством и модернизацией животноводческих комплексов отмечал Минсельхоз РФ.

По словам Хатуова, Калининградская область обладает высоким потенциалом в сфере сельского хозяйства.

«У Калининградской области большие перспективы в растениеводстве, садоводстве, а главное – животноводстве. Реализация проекта послужит интересам не только области, но и всей страны», – заявил он.

Главная задача создания узкоспециализированного селекционно-генетического центра в сфере молочного скотоводства в Калининградской области - создание и обеспечение функционирования современной системы племенного животноводства.

В перспективе благодаря отечественному фонду генетических ресурсов объем производства молока увеличится, конкурентоспособность российского животноводства возрастет, а главное – у импорта крупного рогатого скота появится альтернатива.

По итогам совещания Джамбулат Хатуов поручил проработать вопрос о возможности использования действующих механизмов государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта. Разработкой селекционно-генетического центра занимается группа компаний из Калининградской области совместно с иностранными партнерами.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов, нацеленных на повышение уровня жизни и экономических показателей в стране, в мае 2012 года сразу после вступления в должность главы государства.