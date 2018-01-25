Новый музей в крепости Пиллау в Калининградской области откроют к 9 мая

Калининград, 25 января. В Калининградской области собираются открыть экспозицию, которая посвящена истории крепости Пиллау. Об этом рассказал глава Центрального военного-морского музея в Петербурге Руслан Нехай.

По его словам, открытие экспозиции запланировано на 9 мая текущего года в крепости Пиллау, расположенной в городе Балтийск. Он также отметил, что на сегодняшний день в крепости кипит активная работа, создаются экспоцентры.

Кроме того, идут реставрационные работы, а в ближайшей перспективе есть идеи по восстановлению орудий.

Крепость Пиллау была создана в первой половине 17-го века, по форме она напоминает пятиугольную звезду.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел экспозицию музея-панорамы «Прорыв», где была показана картина трагических событий 13 января 1943 года — второго дня военной операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда.

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