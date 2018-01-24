Два десятка дорог отремонтируют в Калининграде

Москва, 24 января. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) утвердило программу ремонта дорог в Калининградской городской агломерации. Об этом сообщили в среду представители министерства развития инфраструктуры Калининградской области.

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», курируемого на уровне президента Российской Федерации Владимира Путина, в 2018 году в Калининграде отремонтируют 21 улицу, а также три участка на областных трассах.

«Общий объем финансирования остается в пределах прошлогодних показателей – 1,259 миллиардов рублей. 625 миллионов поступят из федерального бюджета, 449 – из областного и 185 – из местного», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что ситуация с дорогами в стране ухудшилась из-за недостаточного финансирования. Однако в 2018 году все федеральные трассы будут приведены в нормативное состояние.