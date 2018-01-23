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Спорт
Спортсменка из Калининграда выиграла этап Кубка мира по стрельбе из лука
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    Спортсменка из Калининграда выиграла этап Кубка мира по стрельбе из лука

    16:14  23 Января 2018
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    Спортсменка из Калининграда выиграла этап Кубка мира по стрельбе из лука

    Калининград, 23 января. Спортсменка из Калининграда Наталья Авдеева выиграла этап Кубка мира по стрельбе из лука, установив национальный рекорд.

    Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте министерства спорта Калининградской области, очередной этап Кубка мира проходил в городе Ниме на юге Франции. Сборная Россия изначально считалась фаворитом состязаний и не разочаровала болельщиков.   

    Наталья Авдеева набрала 595 очков из 600 возможных, одолев на пути к золоту нескольких именитых спортсменок. Таким образом она повторила лучший мировой результат и установила новый национальный рекорд.  

    В финальном поединке соперницей калининградской спортсменки была лучница из Турции. Авдеева не испытала проблем в матче и возглавила итоговый протокол из 105 претенденток на титул.

    Отметим, прошедший на юге Франции этап Кубка мира был третьим из четырех этапов мирового первенства по стрельбе из блочного и классического лука в помещении. Решающий этап состязаний пройдет в феврале в Лас-Вегасе.

    Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что стрельбе из лука в России обязательно нудна поддержка. Российский лидер также отметил, что российские спортсмены показывают хорошие результаты в этом виде спорта.  

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    Автор: Федор Веснин
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    #россия #калининград #победа #кубок мира #стрельба из лука
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