Путин поздравил ветерана из Калининграда с 95-летним юбилеем

Калининград, 23 января. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, жительницу Калининграда Нину Петровну Демешеву.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте министерства социальной политики Калининградской области, персональное поздравление президента России Демешевой, которой исполнилось 95 лет, вручила министр социальной политики Анжелика Майстер.

Она отметила, что восхищается женщинами с такой судьбой, как у Демешевой.

«Она прошла всю войну, била чечетку в победные дни у Рейхстага в Берлине. Нина Петровна — человек с активной жизненной позицией, душа Дома ветеранов и всей нашей области», — подчеркнула руководитель ведомства.

Отметим, ветеран Великой Отечественной войны Демешева награждена орденом Красной Звезды, а также многочисленными медалями — в том числе «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». Имя Демешевой также упомянуто в книге «Лучшие люди России».

Напомним, 18 января президент России Владимир Путин посетил Петербург, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер напомнил, что долг россиян — хранить память о таких трагических и героических моментах российской истории, как блокада, и героях Великой Отечественной войны.

Об этом написано множество книг и сняты сотни фильмов, но это не значит, что об этом не следует напоминать, подчеркнул российский лидер.