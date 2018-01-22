В Калининградской области открывают завод по переработке рыбы

Калининград, 22 января. В Калининградской области открывают новый рыбоперерабатывающий завод. Предприятие находится в городе Пионерском.

В состав производства входят склады, холодильник, а также рыборыбоконсервные цехи. На предприятии будут использовать не только океаническую рабу, но и ту, что была добыта в самой Калининградской области. Ожидается, что конвейер обеспечит выпуск 30-40 миллионов банок рыбной продукции в год. При этом она будет расходиться и по российским регионам, и идти на экспорт.

Напомним, 14 декабря 2017 года во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к российскому лидеру обратился директор мурманского рыбзавода. Он обратил внимание главы государства на проблемы, существующие в этой отрасли, а также рассказал, что граждане РФ потребляют слишком мало рыбной продукции.

Президент Путин выслушал директора производства и пообещал обратить внимание соответствующих органов на положение дел в рыбном хозяйстве.