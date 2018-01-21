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Россия
На ремонт детского отделения Озерской ЦРБ потратили 1,4 млн рублей
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    На ремонт детского отделения Озерской ЦРБ потратили 1,4 млн рублей

    20:42  21 Января 2018
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    На ремонт детского отделения Озерской ЦРБ потратили 1,4 млн рублей

    Калининград, 21 января. Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко посетил детское отделение Озерской центральной районной больницы, в котором в 2017 году был проведен капитальный ремонт.

    В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» отделение получило 1,4 миллиона рублей. В результате были обновлены стены, потолки, полы, освещение, санузлы, коммуникации и так далее.

    «Закуплены новые светильники, мебель, сантехника. В каждой палате и душевой установлены бойлеры, благодаря чему здесь впервые за всю историю подразделения больницы... появилась горячая вода», — указано в заявлении областного правительства.

    Как отметил Кравченко, в 2018 году на ремонт отделения терапии потратят 4,6 миллиона рублей. Он также напомнил о том, что в 2017 году президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении в стране «Десятилетия детства».

    «Сегодня для нас детская медицина – самое приоритетное направление развития здравоохранения», — резюмировал он.

    Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что государство продолжит обновление сети медицинских учреждений в малых городах.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #калининградщская область
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