Снос здания бывшего института Гете продолжается в Калининграде

Калининград, 20 января. Работы по сносу здания бывшего института имени Гете, которое расположено на улице Томской в Калининграде, продолжаются. Областное правительство сказало приостановить снос здания.

Заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман сообщил, что демонтаж здания бывшего института имени Гете «велено приостановить». Об этом сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального правительства.

«Правительство попросило время до понедельника-вторника для окончательного решения вопроса», — отмечает «Новый Калининград».

Отметим, что очевидцы сообщают, что снос здания продолжается. Рабочие уже демонтировали западный фасад центральной части здания.