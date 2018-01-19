Кабмин одобрил программу по переселению соотечественников в Калининградской области

Калининград, 19 января. Правительство РФ утвердило проект программы Калининградской области «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», рассчитанной на 2018–2020 годы.

О том, что кабмин одобрил программу, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Программа предусматривает приоритетное переселение высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих по профессиям и специальностям, востребованным в Калининградской области.

Ожидается, что это поможет до 2020 года привлечь на территорию региона до шести тысяч соотечественников, отмечает «Федерал Пресс».

В то же время министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба отметил, что программа по привлечению российских специалистов на территорию 39-го региона реализуется уже в течение десяти лет. Он подчеркнул, что за это время удалось переселить около 41 тысячи человек.

Отметим также, что в прошлом году в Калининградскую область приехали почти четыре с половиной тысячи участников государственной программы помощи переселению соотечественников, которые живут за границей.

Напомним, старт программе по переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников был дан в 2007 году. В 2012 году президент России Владимир Путин подписал указ, сделав программу бессрочной.