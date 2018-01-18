Ученые рассказали об аномально теплом 2017 годе в Калининградской области

Калининград, 18 января. Директор Центра научной коммуникации БФУ имени И. Канта Дара Гаева заявила, что 2017 год в Калининградской области был аномально теплым.

За последние 10 лет средняя температура воздуха в большинстве случаев заметно превышает норму. Так, в декабре прошлого года столбик термометра поднимался до двух градусов тепла, пояснила Гаева.

По ее словам, этой зимой калининградцам не стоит ждать стабильных морозов. Вероятность сильных морозов в области составляет 15-30%. Интенсивное потепление, зафиксированное в последние годы, снижает вероятность прихода морозов.

Эксперты считают, что в 2018 году средняя температура воздуха в феврале и марте будет чуть выше нормы.

Напомним, что по указу президента России Владимира Путина 2017 год в России был назван «Годом экологии».