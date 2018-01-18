Полиция закрыла 22 подпольных казино в Калининградской области

Калининград, 18 января. Сотрудники полиции пресекли работу 22-х подпольных игорных заведений в Калининградской области, сообщил начальник региональных УМВД Игорь Илларионов.

За последний год сотрудники калининградской полиции провели около 300 целевых мероприятий, направленных на пресечение незаконных игровых заведений. В ходе операции было изъято 269 единиц специального оборудования.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность за организацию игорного бизнеса, в том числе в Интернете. Теперь за организацию подпольного казино полагается штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или обязательные работы от 180 до 240 часов. Кроме того, закон подразумевает лишение свободы сроком до двух лет.