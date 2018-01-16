В Калининградской области откроют детский технопарк в рамках реализации указов Путина

Калининград, 16 января. В школе населенного пункта Грачевка Калининградской области откроют новый образовательный центр.

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что открытие технопарка запланировано на среду 17 января. В торжественном мероприятии примет участие заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов. Отмечается, что детский технопарк был создан в рамках реализации указов президента России Владимира Путина.

Новый образовательный центр откроет свои двери для учеников и дошколят из Гурьевского, Зеленоградского, Пионерского городских округов, а также из Светлогорского района. Ребята смогут заниматься в таких лабораториях, как «ЛЕГО-конструирование» для дошкольников, «Робототехника» для учеников начальной школы и «IT-лаборатория» для старшеклассников.

Юные инженеры и конструкторы получат возможность самостоятельно моделировать на компьютере самые разнообразные технологические процессы, изучать в действии математические, физические и другие законы. Технопарк создан благодаря гранту, выделенному министерством образования и науки России.