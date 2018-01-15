Финалистом организованного Путиным конкурса управленцев стал представитель Калининграда

Санкт-Петербург, 15 января. Финалистом всероссийского конкурса «Лидеры России», инициатором проведения которого был президент РФ Владимир Путин, стал представитель Калининграда, выпускник БФУ им. И. Канта Сергей Алексеев. 29-летний калининградец, имеющий за плечами опыт внедрения систем учета и мониторинга в бизнес-проекты, проведения тренингов и семинаров, управления проектами, является экспертом в области повышения эффективности бизнеса.

Сергей Алексеев получит образовательный грант в размере 1 млн рублей, как и другие финалисты конкурса «Лидеры России».

Конкурс управленцев «Лидеры России» был организован по инициативе президента РФ Владимира Путина и стартовал в октябре 2017 года. Заявки на участие в нем подали почти 200 тысяч россиян, имеющие опыт руководящей работы. Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся сто победителей. Все они получат уникальную возможность в течение года общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.