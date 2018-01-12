18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Оперативные службы Кубани перешли на усиленный режим из-за непогоды
Россия
Жители Калининграда собрали более миллиона рублей на лечение тяжелобольных детей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители Калининграда собрали более миллиона рублей на лечение тяжелобольных детей

    16:14  12 Января 2018  /обновлено: 16:14  12 Января 2018
    42

    Жители Калининграда собрали более миллиона рублей на лечение тяжелобольных детей

    Калининград, 12 января. В Калининграде подвели итоги благотворительной ярмарки «Свет рождественской звезды».

    В региональном правительстве сообщают, что благотворительный марафон стартовал в середине декабря прошлого года. Во всех городах Калининградской области проходили благотворительные концерты, акции и мастер-классы по изготовлению различных сувениров. Калининградцы учились мастерить поделки на рождественскую тематику. На специализированных ярмарках можно было приобрести изделия декоративно-прикладного творчества, созданные руками школьников и их учителей.

    По итогам благотворительной акции удалось собрать более миллиона рублей, которые предназначены фонду «Верю в чудо» для лечения тяжелобольных детей.

    Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовала программа под названием «Самбо в школе», которая была разработана министерством образования и науки России. Данный проект получил поддержку президента России Владимира Путина.

    Жители Калининграда собрали более миллиона рублей на лечение тяжелобольных детей

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #калининград #акция #благотворительность
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации боевиков, атаковавших базу «Хмеймим»

      18:22 12 Января 2018 425
      Читать
      17:33
      Сегодня

      Шахназаров: Меня вдохновляет политика Путина
      17:12
      Сегодня

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ
      14:58
      Сегодня

      Госдума приняла в первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах
      13:15
      Сегодня

      Песков: Путин примет решение об ответе России на новый санкционный список США
      11:44
      Сегодня

      Белоруссия отказалась «дружить» с ЕС против России

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 28056

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6728

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6654

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11990

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11686
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      Склад беспилотников боевиков в Идлибе уничтожен — Минобороны РФ

      17:12   12 Января 2018
      1434
      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших базу «Хмеймим» 31 декабря

      17:10   12 Января 2018
      1747
      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      Кондрашов: Путин лично вносил правки в списки доверенных лиц

      13:32   12 Января 2018
      314
      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      «Наша надежда на будущее»: жители Балкан о президенте России Путине. Колонка Владимира Тулина

      12:51   12 Января 2018
      1033