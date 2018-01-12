Жители Калининграда собрали более миллиона рублей на лечение тяжелобольных детей

Калининград, 12 января. В Калининграде подвели итоги благотворительной ярмарки «Свет рождественской звезды».

В региональном правительстве сообщают, что благотворительный марафон стартовал в середине декабря прошлого года. Во всех городах Калининградской области проходили благотворительные концерты, акции и мастер-классы по изготовлению различных сувениров. Калининградцы учились мастерить поделки на рождественскую тематику. На специализированных ярмарках можно было приобрести изделия декоративно-прикладного творчества, созданные руками школьников и их учителей.

По итогам благотворительной акции удалось собрать более миллиона рублей, которые предназначены фонду «Верю в чудо» для лечения тяжелобольных детей.

Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовала программа под названием «Самбо в школе», которая была разработана министерством образования и науки России. Данный проект получил поддержку президента России Владимира Путина.