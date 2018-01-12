Поддержаный Путиным проект «Самбо в школе» стартовал в Калининградской области

Калининград, 12 января. В Мамоновской средней школе Калининградской области стартовала программа «Самбо в школе», разработанная Минобрнауки России совместно с Всероссийской федерацией самбо. Проект также был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным.

В рамках проекта в средней школе в городе Мамоново 12 января открывается секция дополнительного образования. В перспективе с 1 сентября 2018 года планируется ввести третий урок — физкультуры по самбо.

Самбо — национальный вид спорта, является одним из претендентов на признание Международным олимпийским комитетом. Программа проекта «Самбо в школе» ориентирована на приобщение школьников к изучению основ борьбы данного боевого искусства.

В марте 2013 года президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку и содействие во внедрении проекта «Самбо в школе».

«Если в этом направлении будет вестись государственная политика, то самбо во всех регионах будет развиваться хорошо», — отмечал Елисеев.

В свою очередь, Владимир Путин с одобрением отреагировал на это предложение.