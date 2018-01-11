Обновленную зону регистрации откроют в калининградском аэропорту «Храброво»

Калининград, 11 января. Обновленная зона регистрации откроется в аэропорту «Храброво» в середине февраля, сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Реконструкция старой зоны регистрации стартует с 12 января этого года.

«Просим пассажиров проявлять понимание и терпение», — призвали представители «Храброво».

Пассажиры смогут пользоваться новой зоной регистрации, которая начала работать в конце декабря прошлого года. Она оснащена восемью стойками и шестью багажными конвейерами.

Одним из немногих неудобств, с которыми, возможно, придется столкнуться пассажирам аэропорта, будет шум. Однако работы будут завершены уже в начале февраля. Обновленная старая зона регистрации откроется чуть позже.

«Запланировано выделение отдельных стоек для пассажиров бизнес-класса, маломобильных пассажиров и тех, кто путешествует без багажа», — заметили представители воздушной гавани.

В прошлом году после поручения президента России Владимира Путина снизить стоимость авиабилетов до Калининграда было принято принципиальное решение: убрать НДС, чтобы позволить жителям региона свободнее летать «на материк», а туристам приезжать на балтийское побережье.