Фан-зону FIFA благоустроят в Калининграде к апрелю

Калининград, 11 января. Фан-зону для болельщиков Чемпионата мира по футболу в 2018 году закончат в апреле, сообщили в пресс-службе заместителя председателя регионального правительства Александра Рольбинова.

По словам Рольбинова, в соответствии с графиком работы по благоустройству фан-зоны для футбольных болельщиков в Калининграде будут завершены к апрелю этого года.

«В полном объеме сохранена брусчатка, выровнена поверхность территории и дополнительно уложена тротуарная плитка, — цитируют зампреда в пресс-службе. — Площадка будет обеспечена всеми инженерными коммуникациями».

Как отметили региональные власти, фан-зона сможет единовременно вмещать более 15 тысяч футбольных болельщиков, передает «Свободная пресса».

Президент страны Владимир Путин ранее отмечал, что Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 сделает футбол еще более популярным не только в России, но и во всем мире. Глава России убежден, что ЧМ-2018 поможет расширить географию футбола.