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Фан-зону FIFA благоустроят в Калининграде к апрелю
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    Фан-зону FIFA благоустроят в Калининграде к апрелю

    12:04  11 Января 2018  /обновлено: 12:05  11 Января 2018
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    Фан-зону FIFA благоустроят в Калининграде к апрелюКалининград, 11 января. Фан-зону для болельщиков Чемпионата мира по футболу в 2018 году закончат в апреле, сообщили в пресс-службе заместителя председателя регионального правительства Александра Рольбинова.

    По словам Рольбинова, в соответствии с графиком работы по благоустройству фан-зоны для футбольных болельщиков в Калининграде будут завершены к апрелю этого года.

    «В полном объеме сохранена брусчатка, выровнена поверхность территории и дополнительно уложена тротуарная плитка, — цитируют зампреда в пресс-службе. — Площадка будет обеспечена всеми инженерными коммуникациями».

    Как отметили региональные власти, фан-зона сможет единовременно вмещать более 15 тысяч футбольных болельщиков, передает «Свободная пресса».

    Фан-зону FIFA благоустроят в Калининграде к апрелю

    Президент страны Владимир Путин ранее отмечал, что Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 сделает футбол еще более популярным не только в России, но и во всем мире. Глава России убежден, что ЧМ-2018 поможет расширить географию футбола. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #чм-2018 #строительство #фан-зона
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