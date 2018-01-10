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Против директора калининградского лицея возбудили уголовное дело за поборы с родителей
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    Против директора калининградского лицея возбудили уголовное дело за поборы с родителей

    15:32  10 Января 2018  /обновлено: 15:34  10 Января 2018
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    Против директора калининградского лицея возбудили уголовное дело за поборы с родителей

    Калининград, 10 января. Следственное управление СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении директора лицея № 49 города Калининграда после появления информации о том, что в учебном заведении был организован сбор денег с родителей учащихся.

    «В отношении директора лицея №49 города Калининграда возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

    Эта статья предполагает лишение свободы сроком до четырех лет.

    Как полагают следователи, в сентябре 2017 года директор лицея заключила с родителями школьников договор о добровольных безвозмездных пожертвованиях. При этом в договоре была прописана фиксированная сумма ежемесячной выплаты.

    Какова общая сумма, собранная предприимчивым директором, в следственных органах пока не раскрывают. Также неизвестно, на какие именно цели подозревая тратила деньги. 

    В то же время отмечается, что в период с 2015 по 2016 год лицей обогатился на сумму, превышающую 3,5 миллиона рублей. Как полагают в следственных органах, большая часть этих денег пошла на оплату охраны образовательного учреждения, хотя финансирование этой статьи расходов осуществляется из городского бюджета. 

    Автор: Федор Веснин
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    #калининград #лицей #поборы #директор
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