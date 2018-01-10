Русскоязычный немец посетил Калининград и рассказал, чем Россия лучше Германии

Москва, 10 января. Российские дороги не уступают немецким автобаном, а качество связи и доступ в Интернет на территории РФ лучше и дешевле, чем в Германии, считает русскоязычный немец.

К таким выводам мужчина пришел после поездки в Калининград, которая стала для него первым визитом в Россию. Во время путешествия немец снимал видео, в котором сравнивал РФ и Германию. Как оказалось, по некоторым пунктам ФРГ России проигрывает.

Публикация от Калининград (@kaliningradlive) Дек 16, 2017 at 6:38 PST

Так, удивлением для туриста стал тариф, купленный им в Калининграде, в рамках которому ему было предоставлено 10 ГБ трафика с безлимитным Интернет-доступом в ночное время. Покупка обошлась немцу в 300 рублей, тогда как, по его словам, в ФРГ 2Гб обойдутся в три раза дороже, а безлимитных тарифов в Германии вообще не существует.

Федеральные трассы в Калининградской области мужчина назвал «сказочными»: более качественным оказалось не только покрытие дороги, но и состояние придорожной инфраструктуры. В частности, высоко оценил немец ночное освещение, пишет сетевое издание «Слово и дело».

Публикация от Калининград (@kaliningradlive) Янв 7, 2018 at 2:15 PST

Не разочаровали туриста чистота и ухоженность самого Калининграда. Он отметил красивую набережную, большое количество кафе и ресторанов в городе. По итогам путешествия немец заключил, что России есть, чем гордиться.

Ранее гражданин Украины рассказал, как поездка в Москву перевернула его представления о России.