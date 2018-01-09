Аэропорт Калининграда возобновил работу по расписанию после тумана

Калининград, 9 января. Аэропорт «Храброво» в Калининграде возобновил работу в штатном режиме после того, как на протяжении нескольких часов самолеты не взлетали и не приземлялись там из-за сильного тумана. Информация о том, что воздушная гавань вновь открыта для приема и отправки рейсов, размещена на официальном сайте «Храброво».

«Рейсы выполняются по расписанию вторника 9 января 2018 года. Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн табло на сайте аэропорта», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что аэропорт возобновил работу в штатном режиме примерно в 11.00 по местному времени (12.00 по московскому). В настоящее время никаких препятствий нормальному функционированию всех служб аэропорта нет, отметили представители «Храброво».

Напомним, во вторник из-за сильного тумана в районе Калининграда были задержаны четыре рейса на прилет и на вылет из Москвы и Петербурга.