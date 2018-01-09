Audi сбила женщину с младенцем на пешеходном переходе в Калининграде

Калининград, 9 января. В Калининграде автомобиль Audi на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. По информации регионального УМВД, инцидент произошел 8 января около 17.00.

Сообщается, что на улице Согласия водитель Audi, выезжая с прилегающей территории, не заметил пешехода, которая переходила дорогу в установленном для этого месте. Женщина несла в специальной переноске 8-месячного младенца.

Иномарка совершила наезд на пешехода — женщина получила травму колена, а вот малыш пострадал сильнее — у него зафиксировали ушиб мягких тканей головы. За состоянием пострадавших следят врачи.

Отметим также, что сам виновник ДТП после инцидента доставил женщину и ребенка в детскую областную больницу.