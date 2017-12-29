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Учения сил антитеррора Балтийского флота прошли под Калининградом
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    Учения сил антитеррора Балтийского флота прошли под Калининградом

    12:20  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:21  29 Декабря 2017
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    Учения сил антитеррора Балтийского флота прошли под Калининградом

    Калининград, 29 декабря. В Калининградской области состоялись маневры сил антитеррора Балтийского флота, в которых приняли участие порядка трех сотен военнослужащих. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту Роман Мартов.

    Военные Балтийского флота отработали несколько контртеррористических сценариев, были проверены скорость реагирования оперативных служб, а также их экипировка и обеспечение. По словам Романа Мартова, на одном из полигонов военные провели боевые стрельбы. 

    Условного противника разместили в одном из районов Калининградской области. Целью «террористов» должна была стать жизненно важная инфраструктура. Задействованные в учениях военные блокировали противника в лесном массиве и отразили попытку прорваться из оцепления. 

    Также в ходе учений были отработаны стрельбы из орудий танков Т-72 по движущимся мишеням. Маневры прошли на полигоне Правдинский. 


     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #калининград
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