Учения сил антитеррора Балтийского флота прошли под Калининградом

Калининград, 29 декабря. В Калининградской области состоялись маневры сил антитеррора Балтийского флота, в которых приняли участие порядка трех сотен военнослужащих. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту Роман Мартов.

Военные Балтийского флота отработали несколько контртеррористических сценариев, были проверены скорость реагирования оперативных служб, а также их экипировка и обеспечение. По словам Романа Мартова, на одном из полигонов военные провели боевые стрельбы.

Условного противника разместили в одном из районов Калининградской области. Целью «террористов» должна была стать жизненно важная инфраструктура. Задействованные в учениях военные блокировали противника в лесном массиве и отразили попытку прорваться из оцепления.

Также в ходе учений были отработаны стрельбы из орудий танков Т-72 по движущимся мишеням. Маневры прошли на полигоне Правдинский.



