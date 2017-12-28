Водители Калининграда «построили» автоелку из 270 машин

Калининград, 28 декабря. Калининградские автомобилисты составили елку из 270 машин, украсив ее «звездой» из автомобилей ГИБДД, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Новогодняя акция «Автоелка» состоялась в Калининграде. Помимо горожан ГИБДД и ДОСААФ приняли участие в масштабном проекте. На аэродроме Девау в форме елочки выстроились 270 машин. По команде «Елочка, зажгись!» водители включили фары и аварийные огни. Отметим, что Россия активно готовится к празднованию наступающего 2018 года и провожает уходящий 2017 год. Во всех городах еще с середины декабря коммунальные службы подготовили праздничную иллюминацию.