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Водители Калининграда «построили» автоелку из 270 машин
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    Водители Калининграда «построили» автоелку из 270 машин

    15:05  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:05  28 Декабря 2017
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    Водители Калининграда «построили» автоелку из 270 машин

    Калининград, 28 декабря. Калининградские автомобилисты составили елку из 270 машин, украсив ее «звездой» из автомобилей ГИБДД, сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

    Новогодняя акция «Автоелка» состоялась в Калининграде. Помимо горожан ГИБДД и ДОСААФ приняли участие в масштабном проекте. На аэродроме Девау в форме елочки выстроились 270 машин. По команде «Елочка, зажгись!» водители включили фары и аварийные огни. Отметим, что Россия активно готовится к празднованию наступающего 2018 года и провожает уходящий 2017 год. Во всех городах еще с середины декабря коммунальные службы подготовили праздничную иллюминацию. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #калининград #новый год
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