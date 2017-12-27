Автомобиль сбил упавшую на дороге женщину в Гурьевске

Калининград, 27 декабря. Утром в городе Гурьевске в Калининградской области произошло ДТП. По словам очевидцев, автомобиль на выезде из населенного пункта сбил женщину.

На выезде из Гурьевска 27 декабря машина сбила женщину. Известно, что пешеход переходила через перекресток на Калининградском переулке, но споткнулась и упала. Водить не успел отреагировать. Пострадавшая осталась лежать на трассе, пока ей вызвали скорую помощь.

Спустя некоторое время на том же перекрестке пострадала еще одна женщина. Автомобилист пытался сделать маневр, но при этом зацепил проходящих рядом молодую мать с ребенком. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента.