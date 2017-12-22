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Конфликт из-за запаха носков в небе закончился поножовщиной на земле
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    Конфликт из-за запаха носков в небе закончился поножовщиной на земле

    11:57  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:57  22 Декабря 2017
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    Конфликт из-за запаха носков в небе закончился поножовщиной на земле

    Калининград, 22 декабря. Конфликт на борту самолета, который начался из-за дурно пахнущих носков, завершился поножовщиной на парковке аэропорта «Храброво» в Калининграде. Это информация следует из сообщения УМВД по Калининградской области.

    Отмечается, что выяснение отношений между двумя мужчинами на борту авиалайнера спровоцировал запах носков. В какой-то момент одному из пассажиров не понравилось то, что его попутчик снял свою обувь. Он начал оскорблять калининградца. Однако словами мужчина не ограничился — уже на парковке аэропорта «Храброво» он догнал жителя Калининграда и нанес ему удар ножом, сообщает Infox

    Пострадавший госпитализирован с ранением, агрессивным мужчиной оказался житель Светлогорска, теперь ему может грозить до 10 лет лишения свободы.  

    Автор: Федор Веснин
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    #калининград #поножовщина #мужчина #запах #носки
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