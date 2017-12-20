Житель Калининграда поджег городскую елку, чтобы привлечь к себе внимание

Калининград, 20 декабря. Полиция возбудила уголовное дело против 31-летнего жителя Калининграда, который поджег главную елку города.

Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, отмечает пресс-служба областного управления МВД. В полицию обратились очевидцы необычного преступления. Один из них не только остановил злоумышленника, но и удерживал его до прибытия на место происшествия сотрудников полиции.

Когда мужчину задерживали, он заявил, что с помощью поджога хотел привлечь к себе внимание и решить личные проблемы. При себе 31-летний житель Калининграда имел канистры с керосином.

Нарушителю общественного порядка, покусившемуся на главный новогодний атрибут, может грозить до пяти лет лишения свободы.