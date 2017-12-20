В Калининградской области елку для новогодних торжеств спилили у детского сада

Калининград, 20 декабря. Власти Советска в Калининградской области срубили новогоднюю елку для городских торжеств на территории одного из детских садов. Таким образом чиновники решили сразу две проблемы — нашли красивое дерево, на транспортировку которого совсем не нужно тратиться, а заодно сделали безопаснее прогулочную зону детского сада.

О елке с необычной историей на своей странице в Facebook рассказал мэр Советска Николай Воищев.

«Около ЦКД «Парус» установили главную елку города. Городской бюджет Советска не тратил средства на ее установку.Елку взяли с территории одного из детских садов города, где она приносила опасность учреждению. Теперь она нарядная будет радовать горожан в новогодние праздники», — написал Воищев.

Отмечается, что высокое вечнозеленое дерево действительно представляло опасность для воспитанников детского сада, руководство образовательного учреждения дало разрешение на сруб елки.