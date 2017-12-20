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В Калининградской области елку для новогодних торжеств спилили у детского сада
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    В Калининградской области елку для новогодних торжеств спилили у детского сада

    11:37  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:38  20 Декабря 2017
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    В Калининградской области елку для новогодних торжеств спилили у детского сада

    Калининград, 20 декабря. Власти Советска в Калининградской области срубили новогоднюю елку для городских торжеств на территории одного из детских садов. Таким образом чиновники решили сразу две проблемы — нашли красивое дерево, на транспортировку которого совсем не нужно тратиться, а заодно сделали безопаснее прогулочную зону детского сада.

    О елке с необычной историей на своей странице в Facebook рассказал мэр Советска Николай Воищев. 

    «Около ЦКД «Парус» установили главную елку города. Городской бюджет Советска не тратил средства на ее установку.Елку взяли с территории одного из детских садов города, где она приносила опасность учреждению. Теперь она нарядная будет радовать горожан в новогодние праздники», — написал Воищев.

    Отмечается, что высокое вечнозеленое дерево действительно представляло опасность для воспитанников детского сада, руководство образовательного учреждения дало разрешение на сруб елки. 

    Автор: Федор Веснин
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    #калининград #детский сад #елка #советск
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