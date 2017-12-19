Топ-клуб Бундеслиги может приехать в Калининград весной 2018 года

Калининград, 19 декабря. В первом матче на калининградском стадионе, который возведен к чемпионату мира — 2018, футбольный клуб «Балтика» сыграет с немецкой командой.

По словам заместителя председателя правительства Калининградской области Александра Рольбинова, соперником «Балтики» может стать «Шальке-04» Гельзенкирхена, сообщает «Свободная пресса».

«Действительно, ведем переговоры с немецким клубом. Сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договоренность есть. Нам хочется, чтобы жители Калининграда насладились игрой со знаменитой командой», — отметил он.

Отмечается, что встреча может пройти в марте будущего года.

Напомним, мундиаль-2018 пройдет летом в 11 российский городах. Полуфинал примет стадион «Санкт-Петербург», финал состоится в Москве.