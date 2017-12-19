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Топ-клуб Бундеслиги может приехать в Калининград весной 2018 года
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    Топ-клуб Бундеслиги может приехать в Калининград весной 2018 года

    8:50  19 Декабря 2017  /обновлено: 8:50  19 Декабря 2017
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    Топ-клуб Бундеслиги может приехать в Калининград весной 2018 года

    Калининград, 19 декабря. В первом матче на калининградском стадионе, который возведен к чемпионату мира — 2018, футбольный клуб «Балтика» сыграет с немецкой командой. 

    По словам заместителя председателя правительства Калининградской области Александра Рольбинова, соперником «Балтики» может стать «Шальке-04» Гельзенкирхена, сообщает «Свободная пресса».

    «Действительно, ведем переговоры с немецким клубом. Сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договоренность есть. Нам хочется, чтобы жители Калининграда насладились игрой со знаменитой командой», — отметил он. 

    Топ-клуб Бундеслиги может приехать в Калининград весной 2018 года

    Отмечается, что встреча может пройти в марте будущего года. 

    Напомним, мундиаль-2018 пройдет летом в 11 российский городах. Полуфинал примет стадион «Санкт-Петербург», финал состоится в Москве. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #калининград #шальке
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