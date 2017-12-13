Безумие в 49-й школе: мэр Калининграда прокомментировал скандал с «посвящением в лицеисты»

Калининград, 13 декабря. Ситуацию с прошедшим в калининградской школе-лицее №49 мероприятием — не то «посвящением в лицеисты», не то «днем, посвященным молодежным субкультурам» — калининградский мэр Александр Ярошук назвал «безумием». По его словам, в школе происходит что-то странное, руководство лицея уклоняется от встреч с представителями власти, а его заместителю не позволили даже присутствовать на собрании с родителями школьников.

Ранее в социальные сети попали фотографии и видео, на которых школьники — предположительно, именно из лицея №49 — проводят странные «ритуалы», и в целом достаточно странно выглядят: среди прочего, на фото фигурирует свиная голова на заляпанном красным парте, макание школьницы лицом в тарелку с мукой, бутылки водки, презервативы и разбросанные на столе шприцы с алой жидкостью.

«А вот это безумие в 49-ой школе! То, что там творилось. Самое главное — сама реакция потом, когда мы просто хотели, прийти на собрание с родителями, целый мой заместитель, их в школу не пускали. Я вообще этого не понял! — рассказал порталу «Клопс» Ярошук. — Какой-то модератор там появился, который вообще отношения к родителям не имеет, и охранники».

Во время этого родительского собрания директору лицея стало плохо и ее увезли на скорой помощи, что также вызвало неудовольствие градоначальника.

«Как что-то случается, так она сразу же в больнице», — заявил Ярошук, отметив, что в настоящее время в школе проводится проверка по факту скандальной публикации.

В комментариях к публикации СМИ многие высказались в защиту лицея №49 и проведенного мероприятия. Замдиректора лицея по воспитательной работе заявила, что речь идет о «посвящении в лицеисты», тематикой которого в этом году были различные субкультуры, а вся водка, шприцы и прочее, что появляется в видеоролике, является бутафорией.