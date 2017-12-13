Контрабандистов с нелегальным янтарем задержали в Калининградской области

Калининград, 13 декабря. Сотрудники таможни задержали на границе группу контрабандистов с незаконно добытым янтарем на 4,8 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе таможни по Калининградской области.

По данным ведомства, злоумышленников задержали в октябре текущего года в тот момент, когда они собирались выехать в Польшу через таможенную границу ЕАЭС в пункт пропуска «Мамоново-Гжехотки», пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что в автомобиле Audi 6 сотрудники таможни нашли тайник, в котором хранилось 18 килограммов расфасованного по кулькам янтаря.