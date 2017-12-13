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Контрабандистов с нелегальным янтарем задержали в Калининградской области
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    Контрабандистов с нелегальным янтарем задержали в Калининградской области

    9:11  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:11  13 Декабря 2017
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    Контрабандистов с нелегальным янтарем задержали в Калининградской области

    Калининград, 13 декабря. Сотрудники таможни задержали на границе группу контрабандистов с незаконно добытым янтарем на 4,8 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе таможни по Калининградской области.

    По данным ведомства, злоумышленников задержали в октябре текущего года в тот момент, когда они собирались выехать в Польшу через таможенную границу ЕАЭС в пункт пропуска «Мамоново-Гжехотки», пишет «Парламентская газета».

    Отмечается, что в автомобиле Audi 6 сотрудники таможни нашли тайник, в котором хранилось 18 килограммов расфасованного по кулькам янтаря.

    Контрабандистов с нелегальным янтарем задержали в Калининградской области

    «На данный момент в отношении двух активных подозреваемых отделом дознания таможни было возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения обработанного янтаря», — следует из сообщения в пресс-службе.

    Автор: Дана Балан
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    #таможня #калининград #янтарь
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