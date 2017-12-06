Путин подписал закон об особой экономической зоне в Калининградской области

Москва, 6 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал поправки к закону о создании Особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Калининградской области.

В рамках закона предполагается особый порядок внесения инвестиций в объекты на территории ОЭЗ, упрощенный порядок въезда иностранных граждан на территорию Калининградской области с туристическими и деловыми целями, а также определяются особенности пребывания иностранцев в пределах ОЭЗ.

Как сообщает «ФедералПресс», в состав ОЭЗ в Калининградской области были включены также примыкающие к территории региона внутренние воды и морская акватория, принадлежащая России.

Особое внимание в поправках к законопроекту уделено инженерным изысканиям: сроки государственной экспертизы строительных проектов в пределах ОЭЗ предлагается сократить до 45 дней вместо двух месяцев, а сроки экологической экспертизы предполагается сократить вдвое — до 45 дней вместо трех месяцев; такие меры позволят ускорить инвестиционное освоение отрасли.

В числе других особенностей ОЭЗ — льготы на имущественные налоги, освобождение от налога на прибыль и налога на стоимость ввозимого в Калининградскую область оборудования.

Действовать ОЭЗ будет до 31 декабря 2045 года.