Выборы-2018: сопредседателем штаба поддержки Путина в ЯНАО стал журналист

Ханты-Мансийск, 18 января. Штаб общественной поддержки действующего президента России Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать на выборах-2018, в Салехарде возглавили два человека, среди которых член Союза журналистов РФ Юрий Кукевич. Об этом в четверг заявили в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Официальное открытие штаба в Салехарде состоялось в среду, 17 января.

«Сопредседателями выбраны Юрий Кукевич и председатель общины коренных малочисленных народов Севера «Оленевод» из села Белоярск Приуральского района Максим Лаптандер», — следует из сообщения ОНФ.

В ходе первого организационного заседания штаба Кукевич признался, что войти в число доверенных лиц Путина — огромная честь и ответственность, передает РИА Новости.

В декабре минувшего года глава российского государства Владимир Путин заявил о решении участвовать на выборах президент 2018 года, позже лидер страны сообщил, что идет на выборы как самовыдвиженец.

Ранее стало известно, что более миллиона подписей было собрано в поддержку Путина на выборах-2018.

Владимир Путин. Биография