Две девочки погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 23 ноября. Смертельно чрезвычайное происшествие случилось вчера в Комсомольске-на-Амуре: двое детей погибли во время пожара в жилом доме.

Как сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пожар произошел в двухэтажном кирпичном доме, расположенном по Братскому переулку, в среду, 23 ноября, в дневное время суток. Дежурная часть пожарно-спасательного отряда получила сообщение о возгорании около трех часов по московскому времени. Огнеборцам удалось в течение короткого времени ликвидировать пожар, охвативший территорию площадью в шесть квадратных метров. Спасатели обнаружили в квартире двух девочек пяти и четырнадцати лет без признаков жизни, одна из них — инвалид.

В момент ЧП в доме никого не было, кроме детей. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах пожара и устанавливают его причины. Родителям погибших детей оказывается психологическая помощь.