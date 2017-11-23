Пожилая хабаровчанка пропала без вести

Хабаровск, 23 ноября. Сотрудники охраны правопорядка и волонтеры продолжают поиски пожилой женщины в Хабаровске.

По информации местных СМИ со ссылкой на региональный поисково-спасательный отряда «Лиза Алерт», 69-летняя пенсионерка Людмила Гошкодер пропала без вести неделю назад. Последний раз пожилую женщину видели 13 ноября.

В настоящий момент сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиски пропавшей пенсионерки. Предполагается, что сейчас пропавшая хабаровчанка находится в селе Ильинка. Волонтеры расклеивают по городу листовки, но к настоящему моменту информации о местоположении пропавшей нет.