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Трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре закрыли для проезда автобусов
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    Трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре закрыли для проезда автобусов

    10:25  23 Ноября 2017
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    Трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре закрыли для проезда автобусов

    Хабаровск, 23 ноября. МЧС закрыло автомобильную трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в связи со снегопадами.

    Региональные спасатели в связи с обрушившимися на территорию Хабаровского края снегопадами приняли решение закрыть для проезда дорогу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре для междугородних пассажирских автобусов. Образовавшийся гололед на проезжей части повышает процент вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, отмечает пресс-службе государственного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

    Сотрудники МЧС сообщили, что очищают дорогу от снега 41 человек и 22 единицы техники. Ведомство предупреждает автолюбителей о соблюдении правил дорожного движения  в условиях ухудшающихся погодных условий.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск
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