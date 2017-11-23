Трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре закрыли для проезда автобусов

Хабаровск, 23 ноября. МЧС закрыло автомобильную трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в связи со снегопадами.

Региональные спасатели в связи с обрушившимися на территорию Хабаровского края снегопадами приняли решение закрыть для проезда дорогу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре для междугородних пассажирских автобусов. Образовавшийся гололед на проезжей части повышает процент вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, отмечает пресс-службе государственного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники МЧС сообщили, что очищают дорогу от снега 41 человек и 22 единицы техники. Ведомство предупреждает автолюбителей о соблюдении правил дорожного движения в условиях ухудшающихся погодных условий.