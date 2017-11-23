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В Хабаровске экстремиста приговорили к условному сроку
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    В Хабаровске экстремиста приговорили к условному сроку

    3:51  23 Ноября 2017
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    В Хабаровске экстремиста приговорили к условному сроку

    Хабаровск, 23 ноября. Житель Хабаровска получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях. Об этом сообщает УФСБ России по Восточному военному округу.

    Судом установлено, что 22-летний мужчина, являясь сторонником национал-социалистических идей, в ноябре 2016 года разместил на своей странице в соцсети видеозапись и другие включенные в Федеральный список экстремистских материалов публикации. Осужденный полностью признал свою вину.

    Индустриальный районный суд Хабаровска признал молодого человека виновным в «Призывах к осуществлению экстремистской деятельности» и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Генпрокуратура России намерена проверить на экстремизм, оскорбления чувств верующих и призывы к разжиганию межнациональной розни «батл» рэперов Оксимирона и Гнойного.

    Автор: Алексей Громов
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    #хабаровск #экстремизм #приговор
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