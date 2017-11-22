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ХК «Амур» одержал уверенную победу над «Локомотивом»
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    ХК «Амур» одержал уверенную победу над «Локомотивом»

    20:51  22 Ноября 2017
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    ХК «Амур» одержал уверенную победу над «Локомотивом»

    Хабаровск, 22 ноября. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» одержал уверенную победу над ярославским «Локомотивом». Счет встречи 3:1.

    «Амур» после последних двух поражений выиграл у «Локомотива» на своем льду. Первая шайба была заброшена только во втором периоде, и открыли счет хозяева. Спустя почти десять минут Дмитрий Клопов — хоккеист «Амура» — удвоил преимущество. Сухими ворота хабаровчан не остались, после шайбы Дмитрий Клопова сразу же был дан ответ: Даниил Апальков забросил шайбу в ворота соперников. Однако все решилось в конце матча: на последней минуте «Амур» забросил третью шайбу.

    «Амур», имея в активе 46 очков, занимает 19 место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Чемпионат.ру». «Локомотив» расположился на восьмом месте, у него 58 очков.

    Автор: Дарья Смолина
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    #ярославль #хоккей #хабаровск #хк амур #хк локомотив
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