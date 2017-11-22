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Украина
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Происшествия
Наркоман, напавший на врача скорой в Хабаровске, предстанет перед судом
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    Наркоман, напавший на врача скорой в Хабаровске, предстанет перед судом

    16:15  22 Ноября 2017
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    Наркоман, напавший на врача скорой в Хабаровске, предстанет перед судом

    Хабаровск, 22 ноября. Житель Хабаровска, напавший на врача скорой помощи и отобравший у него наркотические средства, предстанет перед судом. Происшествие случилось в июле этого года.

    Мужчина распивал спиртные напитки во дворе одного дома и увидел, что подъехала машина скорой помощи. Злоумышленник, увидев, что врач вышел из скорой и направился к подъезду, решил воспользоваться ситуацией. Молодой человек зашел вместе с медработником в лифт и, угрожая расправой, потребовал у него наркотические средства. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю. Врач отдал мужчине ампулы с морфином и диазепамом, а также шприцы. Молодой человек вышел из лифта на восьмом этаже и употребил наркотики.

    Сотрудник скорой помощи сообщил об инциденте в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, и на данный момент он заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение по статье «вымогательство наркотических средств». Свою вину мужчина не признал.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #наркотики #хабаровск
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