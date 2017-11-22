Наркоман, напавший на врача скорой в Хабаровске, предстанет перед судом

Хабаровск, 22 ноября. Житель Хабаровска, напавший на врача скорой помощи и отобравший у него наркотические средства, предстанет перед судом. Происшествие случилось в июле этого года.

Мужчина распивал спиртные напитки во дворе одного дома и увидел, что подъехала машина скорой помощи. Злоумышленник, увидев, что врач вышел из скорой и направился к подъезду, решил воспользоваться ситуацией. Молодой человек зашел вместе с медработником в лифт и, угрожая расправой, потребовал у него наркотические средства. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю. Врач отдал мужчине ампулы с морфином и диазепамом, а также шприцы. Молодой человек вышел из лифта на восьмом этаже и употребил наркотики.

Сотрудник скорой помощи сообщил об инциденте в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, и на данный момент он заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение по статье «вымогательство наркотических средств». Свою вину мужчина не признал.