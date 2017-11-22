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Лесовоз стал причиной массового отключения электричества в Хабаровском крае
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    Лесовоз стал причиной массового отключения электричества в Хабаровском крае

    11:24  22 Ноября 2017
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    Лесовоз стал причиной массового отключения электричества в Хабаровском крае

    Хабаровск, 22 ноября. Причиной массового отключения электроэнергии в Вяземском районе Хабаровского края стал лесовоз.

    Водитель КамАЗа-лесовоза не справился с управлением и сбил опору воздушной линии электропередачи, сообщает «Deita.ru». Инцидент произошел около села Красицкое Хабаровского края вечером 21 ноября. Более 15 тыс. человек, которые живут в близлежащих населенных пунктах Вяземского района региона, остались без электроэнергии.

    Электроснабжение было восстановлено по резервной схеме спустя час. Как стало известно, сломанное электрооборудование будут ремонтировать, а также поставят новую опору. Информации о сумме причиненного ущерба на данный момент нет, в ближайшее время специалисты сделают подсчет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #электроэнергия #хабаровский край
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