Лесовоз стал причиной массового отключения электричества в Хабаровском крае

Хабаровск, 22 ноября. Причиной массового отключения электроэнергии в Вяземском районе Хабаровского края стал лесовоз.

Водитель КамАЗа-лесовоза не справился с управлением и сбил опору воздушной линии электропередачи, сообщает «Deita.ru». Инцидент произошел около села Красицкое Хабаровского края вечером 21 ноября. Более 15 тыс. человек, которые живут в близлежащих населенных пунктах Вяземского района региона, остались без электроэнергии.

Электроснабжение было восстановлено по резервной схеме спустя час. Как стало известно, сломанное электрооборудование будут ремонтировать, а также поставят новую опору. Информации о сумме причиненного ущерба на данный момент нет, в ближайшее время специалисты сделают подсчет.